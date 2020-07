Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 35-a ceremonie Rock and Roll Hall of Fame, reprogramata in luna noiembrie, a fost anulata din cauza pandemiei si va fi inlocuita cu un program TV special, potrivit Variety.Este prima data cand evenimentul este anulat. Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine…

- CFR Calatori incepe, din 12 iunie, programul estival de transport Trenurile Soarelui 2020, care continua pana la data de 6 septembrie 2020, conform unui comunicat al societatii remis, miercuri, AGERPRES. "Pentru a permite asigurarea legaturii intre principalele orase ale tarii si litoralul romanesc,…

- Liga Profesionista de Fotbal din Spania (LaLiga) a anuntat, duminica, programul primei etape dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus.Primul meci va fi derbiul orasului Sevilla, joi, 11 iunie, de la ora locala 22.00 (23.00, ora României), partida contând pentru etapa a XXVIII-a.12…

- Pe 22 mai, Consiliul Municipal Ungheni a decis infiintarea gradinitei-creșa ”Delia”, Aceasta va funcționa in incinta fostei tabere de vara „Plus-Armonie”. Edificiul respectiv a fost construit in 1989, fiind destinat unei gradinițe cu 320 de locuri, care a funcționat pana in 2002. Din lipsa de copii,…

- Luni, 1 iunie 2020, activitatea Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta este suspendata. Masura respecta prevederile art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 privind Codul Muncii, republicata, potrivit caruia data de 1 iunie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Programul cu publicul…

- Potrivit șefului statului, documentul vizeaza, pe langa aparare, politica externa, ordinea publica, educatia, sanatatea, economia, mediul, securitatea energetica sau cea cibernetica si ca documentul incurajeaza colaborarea interstitutionala, propunand totodata infiintarea unui Grup de reflectie strategica.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marti, 26 mai, la Bucuresti, pe omologul ungar, Peter Szijjarto. Pe langa discutii despre incetarea declaratiilor provocatoare in contextul aniversarii Tratatului de la Trianon, cei doi oficiali au vorbit despre programul de dezvoltare economica…

- Nume mari de la Holywood au ajuns victimele unui atac cibernetic de proportii. Este vorba despre Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Christina Aguilera, Mariah Carey și Bruce Springsteen. Hackerii au reusit sa faca rost de numerele lor de telefon, mesajele personale si adresele electronice.