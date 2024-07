Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei anunța „Gala Profesorilor Excepționali” – un eveniment deosebit de important pentru sistemul educațional din Romania, care va avea loc... The post Gala Profesorilor Excepționali – evenimentul care celebreaza dedicația și inovația in educație…

- Gala Profesorilor Excepționali – unicul eveniment care celebreaza dedicația și inovația in educație. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei premiaza cei mai buni dascali. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza „Gala Profesorilor Excepționali”, un eveniment deosebit…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a devenit partener educațional al TECH EXPO, cel mai mare festival de tehnologie din Romania. TECH EXPO este un eveniment de amploare care reunește pasionații de tehnologie, antreprenorii, oamenii de business, studenții și toți cei care iubesc inovația…

- Profesorii, cei care modeleaza mințile tinere și pregatesc generațiile viitoare, sunt adesea nerecunoscuți pentru munca lor valoroasa in Romania. Liga Profesorilor Excepționali este o inițiativa a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei care

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei desfașoara, in aceasta perioada, inscrierile in concursul interdisciplinar „Aristotel”, unicul program din țara care testeaza și inteligența emoționala a elevilor. „Aristotel” urmarește ca invațarea sa f

- Romania este campioana mondiala la robotica datorita echipei de tineri „AICitizen” a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, care a caștigat competiția First Tech Challenge desfașurata in Houston SUA. Echipa focșaneana, coordonata de profesorul Tiberiu Oprea, s-a inscris, recent, in campania…

- Cea mai mare competitie de jocuri video din tara dedicata elevilor si studentilor se desfasoara, pana marti, la Politehnica din Bucuresti. Peste 1.200 de jucatori participa, in perioada 26 – 30 aprilie, la cea de a doua editie a Poli E-FEST. Sambata seara, in Aula Magna, va avea loc finala competitiei…

- „Dare to Learn” – Indraznește sa inveți - este un eveniment dedicat profesorilor din Romania, care vor putea afla cele mai noi metode de predare de la cei mai buni specialiști din lume. Inovația in educație este esențiala pentru a adapta metodele de invațare la nevoile actuale ale elevilor și studenților.…