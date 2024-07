Gala Profesorilor Excepționali – unicul eveniment care celebreaza dedicația și inovația in educație. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei premiaza cei mai buni dascali. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza „Gala Profesorilor Excepționali”, un eveniment deosebit de important pentru sistemul educațional din Romania. Aceasta gala unica in țara celebreaza dedicația și inovația in educație […] The post Gala Profesorilor Excepționali – unicul eveniment care celebreaza dedicația și inovația in educație first appeared on Ziarul National .