- Gala de box profesionist „Boxing Fight Championship”, care trebuia sa se desfasoare in data de 28 martie la sala „Constantin Jude” din Timisoara, va fi reprogramata. Decizia a fost luata de promotorul Roxana Biea, impreuna cu Brian Filimon si Raul Ambrus, in calitate de organizatori, in contextul cresterii…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre masurile luate in fotbal ca urmare a epidemiei de coronavirus și a avut o reacție dura. Fostul portar considera ca regula impusa in mai multe campionate și in competițiile FRF, care interzice jucatorilor sa dea mana la meciuri, este…

- Comisia Europeana a decis sa reduca obligatiile impuse companiilor aeriene de a continua sa opereze zboruri, pentru a-si pastra sloturile, chiar daca nu au pasageri. Masura vine dupa ce au aparut numeroase imagini cu avioane goale din cauza coronavirusului, care zburau oricum, din cauza legislatiei.

- Conducerea Universitatii Babes-Bolyai, cea mai mare din Romania in ceea ce priveste numarul de studenti, analizeaza masura de suspendare a cursurilor. Surse din interior au precizat ca cel mai probabil masura va fi adoptata.

- Facebook și Instagram au luat o decizie in premiera, in contextul epidemiei mondiale de coronavirus. Astfel, potrivit anunțului oficial, reclamele la maști vor fi blocate.Decizia Facebook și Instagram vine ca urmare a incercarilor de a se obtine profit de pe urma vanzarilor de masti pe fondul epidemiei…

- Miercuri, compania Woolworths a anuntat ca va rationaliza hartia igienica si fiecare client va putea cumpara 4 pachete, in asa fel incat sa aiba acces la produs cat mai multi clienti, scrie Mediafax. „Masura va ajuta la cresterea stocurilor”, a anuntat compania intr-un comunicat. Rafturile din supermarket-uri…

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…

- Compania Nationala Posta Romana anunta suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Pentru a scadea riscul raspandirii noului coronavirus, companiile aeriene cu care Compania Nationala Posta Romana colaboreaza au luat decizia de a si anula cursele catre destinatii din China. Astfel,…