- Gala Premiilor UNITER 2023 revine, dupa șase ani, la Timișoara și prezinta producțiile nominalizate la categoria cel mai bun spectacol al anului 2022. Un gand care, in sfarșit, prinde contur in contextul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Așadar, in perioada 7-10 iunie 2023, trei…

- Programul cultural național „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023ˮ conține și proiecte gandite pentru copii. Unul dintre ele este „Unitate in diversitate - Basme romanești și africane”, lansat de Asociația INTERAKT ARTS, in parteneriat cu BIS Teatru și Asociația Culturala Diogene.

- Cea de-a V-a ediție a Bienalei Art Encounters, intitulata „My Rhino is Not a Myth. Art science fictions”, care are loc intr-un an special, cand Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, se va desfașura intre 19 mai și 16 iulie, titlul fiind sugestiv pentru cele trei componente ale evenimentului…

- Primarul Timisoarei, Doiminic Fritz, afirma ca “Ordonanta austeritatii”, emisa de guvern vineri, va avea efecte catastrofale pentru multe orașe, dar mai ales pentru Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2023. El se refera la decizia prin care se impune, inclusiv autoritatilor locale, sa se taie 10%…

- Programul cultural TM2023 ofera pe parcursul lunii mai o varietate de evenimente. Astfel, in luna mai, timișorenii și cei care ne viziteaza orașul vor avea parte de diverse manifestari, de la spectacole de teatru, reprezentații de dans contemporan, conferințe, concerte simfonice, la expoziții, o bienala…

- Bienala Art Encounters 2023, parte din programul cultural “Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” e pregatita sa porneasca la drum, evenimentul se va deschide publicului pe 19 mai la Timișoara. Un eveniment fanion al Fundației Art Encounters, ajungand anul acesta la a cincea ediție și continuandu-și…

- Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, va ajunge la Timisoara, la inceputul lunii aprilie, urmand sa participe la doua evenimente. Ambele incluse in Programul „Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Luni, 3 aprilie 2023, de la ora 19.30, in Aula Magna a…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a cerut și a primit aprobarea menținerii in funcțiune a spitalului modular, care a fost amplasat pe gazonul Stadionului CFR, de la Gara Mare. Printre motivele invocate in cerere se numara și faptul ca Timișoara ar fi Capitala Europeana a Culturii. Cel…