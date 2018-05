Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de actori, scenografi și regizori au fost prezenți, luni seara, la Alba Iulia, la Gala Premiilor Uniter, ajunsa la cea de-a 26-a ediție, in cadrul careia s-a sarbatorit teatrul romanesc, fiind acordate peste 20 de premii pentru diferite roluri, activitați sau spectacole. Gala Premiilor Uniter…

- Gala Premiilor UNITER, ajunsa la cea de a 26-a editie, va avea loc luni, la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, intr-un pavilion amplasat pe esplanada dintre Catedrala Arhiepiscopala si Catedrala Romano-Catolica, special construit pentru acest eveniment. "Cea de a 26-a editie a Galei Premiilor UNITER…

- Gala Premiilor UNITER, ajunsa la cea de-a XXVI-a editie, eveniment la care vor fi prezenti peste 250 de artisti, se va desfasura, luni seara, in Alba Iulia, pe esplanada Catedralei Romano-Catolice "Sfantul Mihail", intr-un pavilion transparent pentru a pune in valoare patrimoniul arhitectural si…

- Cea de-a 13-a ediție a Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Papuși ”Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, se va desfașura in perioada 7 – 13 mai 2018. Este o ediție speciala pentru ca se va desfașura sub semnul Centenarului – Alba 100. Festivalul va…

- In An Centenar, Gala Premiilor UNITER ajunge la Alba Iulia. Un loc istoric in care prezentam teatrul romanesc de azi. Spectacolul Galei are loc in data de 7 mai, cu incepere de la ora 20.00, intr-un decor istoric, patrimoniul-simbol al Cetatii Alba Carolina. Pana atunci, va invitam sa-i cunoastem…

- In An Centenar, Gala Premiilor UNITER ajunge la Alba Iulia. Spectacolul Galei are loc in data de 7 mai, cu incepere de la ora 20.00, intr-un decor istoric, patrimoniul-simbol al Cetatii Alba Carolina. Astazi, 11 aprilie, lansam campania de promovare a artistilor aflati in competitie la Gala Premiilor…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” a anunțat ca a fost nominalizat de trei ori la Gala Premiilor UNITER, editia a XXVI-a, care va avea loc pe 7 mai la Alba-Iulia. Pentru aceasta ediție a Galei Premiilor UNITER, juriul de nominalizari a fost alcatuit din ...