Gala Premiilor Oscar, din luna februarie 2021, ar putea fi amânată din cauza pandemiei de coronavirus Deocamdata, Academia nu a comentat zvonuri privind amanarea prestigioaselor premii. In contextul actualei pandemii, s-a decis ca filmele pot fi lansate si digital, fara a fi nevoie sa fie difuzate in cinematografe, pentru a intra in cursa pentru castigarea unei statuete. La editiile trecute, o pelicula trebuia sa ruleze minimum 7 zile in cinematografe. Pelicula sud-coreeana "Parasite", a devenit primul film strain din istorie care a castigat Premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj. Regizor nominalizat la Oscar de trei ori pregateste un film despre pandemia de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Haosul s-a instalat in sala de sedinte dupa ce mai multi deputati au sarit asupra garzilor de securitate din jurul deputatului proguvernamental Chan Kin-Por, care se instalase in fotoliul de presedinte al lucrarilor, in pofida obiectiilor opozitiei. Garzile au scos din sala cativa deputati,…

- Evenimentul „Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness” care a avut loc la Londra in 1992 este disponibil weekendul acesta pe canalul de YouTube al trupei Queen.Difuzarea concertului este facuta in scop caritabil. Donatiile inregistrate vor merge catre Organizatia Mondiala a Sanatatii.…

- Britanicul in varsta de 82 de ani, unul dintre cei mai apreciati regizori, nu a incheiat filmarile la "The Last Duel" si se gandeste deja la un alt proiect. Realizatorul filmelor "Alien" si "Blade Runner" si-a exprimat o optiune legata de romanul "The End of October" de Lawrence Wright prin…

- BBC World News, CNN International si Euronews vor oferi spatii de publicitate in valoare de 50 de milioane de dolari organizatiilor si agentiilor de sanatate publice pentru a lupta contra pandemiei de coronavirus, scrie Deadline, citata de news.ro.Intr-o declaratie comuna, organizatiile media…

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- COVID-19. Specialiștii in sanatate incearca sa raspunda in ultimele zile la o intrebare ce sta pe buzele tuturor. Coronavirusul se transmite sau nu prin aer? Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au oferit un raspuns pe aceasta tema: COVID-19 nu se transmite prin aer, ci prin picaturile pe…