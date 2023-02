Stiri pe aceeasi tema

- Azi, de la ora 22:00, are loc Gala FIFA The Best. Evenimentul va fi live pe GSP.ro. La Paris, FIFA va oferi azi 8 premii, printre care premiul pentru cel mai bun jucator, cea mai buna jucatoare, cel mai bun antrenor sau trofeul FIFA Fair Play. Pentru decernarea premiilor se iau in calcul prestațiile…

- Dincolo de granițele Ucrainei, invazia Rusiei a bulversat ordinea mondiala, inclusiv prin formarea unor noi blocuri, care nu s-au mai vazut de la Razboiul Rece incoace. Comerțul și diplomația lumii au fost date, la randul lor, peste cap, iar efectul confl

- Superstarul pop Beyonce a devenit duminica seara, la Los Angeles, artistul cu cele mai multe premii din istoria galei Grammy Awards (32 de victorii), insa a ratat inca o data prestigiosul trofeu atribuit la categoria "albumul anului", dupa ce a fost invinsa in acest an de cantaretul britanic Harry Styles,…

- FIFA a anunțat lista celor 14 fotbaliști care se lupta pentru trofeul „The Best”, distincție acordata anual de forul internațional. Printre numele selectate se regasesc superstarurile Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Karim Benzema. Cristiano Ronaldo nu face parte din lista. Pentru trofeul „The Best”…

- Sahiștii maramureșeni au obtinut 4 medalii la Concursul National Scolar de Sah Elisabeta Polihroniade desfasurat la Caciulata. In perioada 3-8 ianuarie 2023 s-a desfașurat la Caciulata „Concursul National Scolar de Sah Elisabeta Polihroniade”. La competitia de la Caciulata au participat 180 de șahiști…

- Sahiștii maramureșeni au obtinut 4 medalii la Concursul National Scolar de Sah Elisabeta Polihroniade desfasurat la Caciulata. In perioada 3-8 ianuarie 2023 s-a desfașurat la Caciulata „Concursul National Scolar de Sah Elisabeta Polihroniade”. La competitia de la Caciulata au participat 180 de șahiști…

- Cu o transformare in Disturbed – „The Sound of Silence”, WRS și Emilian au convins jurații și publicul de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, aflata la finalul celui de-al 18-lea sezon, ca merita sa obtina marele premiu de 15.000 de euro. Cei doi au luptat in finala show-ului de la Antena 1 cu alte…

- ECOTIC a decernat luni 12 decembrie, Premiile pentru un Mediu Curat din acest an, in prezența a peste 100 de persoane, reprezentanți ai autoritaților publice, ale companiilor și ONG-urilor implicate in domeniul protecției mediului. Gala Premiilor pentru un Mediu Curat identifica și promoveaza de 14…