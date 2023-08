Gala Premiilor Emmy întâmpină dificultăți din cauza protestelor din Hollywood Unul dintre cele mai meri evenimente din televiziunea aericana, decernarea premiilor Emmy, a fost amanata cu aproape patru luni, din cauza grevei artiștilor de la Hollywood. „Suntem incantati sa anuntam ca cea de-a 75-a editie a ceremoniei de decernare a premiilor Emmy va fi difuzata luni, 15 ianuarie 2024”, a declarat un purtator de cuvant al postului de televiziune american, care difuzeaza ceremonia. Acesta este primul eveniment din industria cinematografica de pana acum care este afectat de pr Acesta este cel mai important eveniment din industria audiovizualului de pana acum care va fi afectat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

