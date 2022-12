Gala Învățământului Bacăuan 2022 Astazi, 20 decembrie 2022, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” din Bacau, s-a desfașurat Gala Invațamantului Bacauan ”Solomon Marcus”. In cadrul evenimentului a avut loc premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade – fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor indrumatori ai acestora. Evenimentul „Gala Invațamantului Bacauan Solomon Marcus”, cu acces gratuit pentru toți bacauanii și nu numai, a presupus asigurarea cadrului necesar pentru recompensarea elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite in anul școlar 2021-2022 prin oferirea de flori,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

