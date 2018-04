Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, vineri, ca in urma accidentului suferit de o eleva de clasa a VI-a, care s-a ranit grav la coloana vertebrala, cazand de la etajul Scolii...

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Petre Apostol La București, la Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, singura reprezentanta de la Colegiul Național „Constantin Istrati” Campina din cadrul Campionatului Romaniei de Atletism in Sala pentru juniori II, Andreea Lungu, a reușit o performanța remarcabila. Sportiva nascuta in anul 2002,…

- Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud are nevoie de lucari urgente de renovare, dar și de o reabilitare energetica in vederea eficientazarii cheltuielilor. Consiliul Județean Alba vizeaza reabilitarea energetica a cladirii spitalului prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene, astfel…

- Fetița din Deva, batuta cu salbaticie la școala dupa un pariu cu un coleg de clasa. Fata de 12 ani este eleva la Colegiul Național ‘Decebal’ din Deva. Fetița din clasa a VI-a a fost batuta cu pumnii, vineri intr-o pauza, iar mama ei a gasit-o in cabinetul școlii, plina de sange. „Am gasit-o in cabinetul…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul…

- „Scoala de iarna – Scout Extreme Adventure”, eveniment patronat de Primaria orasului Calimanesti, s-a incheiar ieri. Peste 140 de cercetasi, lideri adulti si voluntari din centrele locale „Steaua Polara”, „Baden-Powell” si „Dimancescu” Bucuresti, „Ecaterina Teodoroiu” Targu Jiu, „Oltea Doamna” Tecuci,…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…