- Ionuț Radu, portarul de 22 de ani al formației italiene Genoa, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, cu ocazia primirii premiului de Fotbalistul anului 2019. Radu a abordat toate subiectele fierbinți ale zilei, iar avansarea lui Mirel Radoi de la tineret la naționala mare nu putea fi…

- Genoa a pierdut derby-ul cu Sampdoria, 0-1. Portarul gazdelor, Ionuț Radu, mascat de capitanul Criscito, a fost invins de Gabbiadini in minutul 85. A luat nota 6 in Gazzetta dello Sport Sezonul trecut, Ionuț Radu a salvat-o pe Genoa de la retrogradare. Ii va fi și mai greu in 2019-2020. Mult mai greu.…

- Genoa, cu Ionut Radu integralist, a terminat la egalitate partida de pe terenul celor de la Spal, scor 1-1, în etapa a 13-a din Serie A. Portarul român a avut o evoluție foarte buna, facându-se remarcat printr-o parada senzaționala pe finalul primei reprize.În minutul 44…

- Ionuț Radu (22 de ani) a fost cel mai bun de pe teren in egalul obținut de Genoa pe terenul lui Napoli, scor 0-0. Vezi AICI programul etapei cu numarul 12 din Serie AVezi AICI clasamentul din Serie A Radu, omis de Contra de pe lista pentru „dubla” cu Suedia și Spania, a oferit o replica pe masura. Portarul…

- Clubul Inter Milano este interesat de portarul lui Udinese, Juan Musso, pentru a-l inlocui pe Samir Handanovic. Acest lucru ar putea sa il afecteze pe portarul roman, Ionuț Radu, imprumutat, in acest sezon, la Genoa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mircea Diaconu arunca BOMBA: 'Ținta mea este…

- Genoa, echipa la care este legitimat portarul roman Ionuț Radu, este, potrivit presei din Italia, in cautarea unui nou antrenor, anunța MEDIAFAX.Vezi și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de TIR, care a produs tragedia din Ialomița/SURSE Dupa un inceput foarte slab…

- Portarul roman Ionuț Radu (Genoa) a fost surprins la sutul de 1-1 al lui Theo Hernandez la coltul scurt, dar a avut si trei interventii bune. "Are pe constiinta primul gol", l-a acuzat Gazzetta dello Sport, notandu-l cu 5,5. Genoa se scufunda si nici Ionut Radu n-o mai poate salva la infinit. ...

- Lazio și Genoa se infrunta in etapa cu numarul 6 din Serie A. Ștefan Radu, la gazde, și portarul Ionuț Radu, la oaspeți, au inceput partida din postura de titulari. live » Lazio - Genoa 2-0 Au marcat: Milinkovic-Savic (7) , Ș. Radu (40) Ștefan Radu, gol de generic In minutul 40, Ștefan Radu a șutat…