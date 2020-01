Gala Globurilor de Aur 2020 a început; actorul Ramy Youssef este primul câştigător Cea de-a 77-a editie a galei Globurilor de Aur are loc duminica noapte, la Los Angeles si da startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood. Ramy Youssef este primul câstigator al serii, fiind desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie, potrivit Mediafax. Ramy Youssef a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din "Rami". La acelasi premiu au mai fost nominalizati Ben Platt, pentru "The Politician", Paul Rudd, pentru "Living With Yourself", Bill Hader, pentru "Barry"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

