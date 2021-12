Gala Gaz de România 2021 – Ediția Phoenix: premii pentru rezistență, reinventare și reușită Comunitatea industriei locale a gazelor naturale s-a reunit miercuri, 15 decembrie, in cadrul Galei Gaz de Romania 2021, eveniment ce a stat sub simbolul „Phoenix”, idee care subliniaza capacitatea de reinventare, renaștere, voința și reușita. In cadrul evenimentului, organizat de catre Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), au fost celebrate proiecte și personalitați care in ultimii doi ani au dat dovada de rezistența, capacitate de reinventare și ambiția de a reuși, in ciuda tuturor provocarilor intalnite. Gala Gaz de Romania 2021 a adus in lumina reflectoarelor profesioniști dispusi sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

