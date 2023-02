Stiri pe aceeasi tema

- Prima reactie a lui Lionel Messi, dupa ce a caștigat premiul FIFA „The Best 2023”, a fost una extrem de emotionanta. Starul argentinian a castigat pentru a doua oara in cariera acest trofeu si i-a egalat pe Cristiano Ronaldo si pe Robert Lewandowski. Lionel Messi a castigat competitia cu Kylian Mbappe…

- Lionel Messi a caștigat premiul „FIFA The Best 2023”, dupa o ceremonie care s-a desfașurat la Paris! Starul argentinian s-a clasat peste coechipierul de la PSG, anume Kylian Mbappe, cat și peste rivalul de la Real Madrid, Karim Benzema. Lionel Messi a caștigat in 2022 singurul trofeu care ii lipsea…

- Selectionerul Argentinei, Lionel Scaloni, castigator al titlului mondial in decembrie, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2022 la gala FIFA The Best de la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Lionel Scaloni, selectionerul campioanei mondiale Argentina, italianul Carlo Ancelotti, castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid, si spaniolul Pep Guardiola, campion al Angliei cu Manchester City, sunt cei trei tehnicieni nominalizati pentru premiul FIFA rezervat celui mai bun antrenor al anului,…

- Campion pentru a zecea oara la Australian Open (l-a egalat pe Rafael Nadal la numarul de titluri de Grand Slam), Novak Djokovic a afirmat ca, avand in vedere circumstantele, victoria obținuta in fața lui Stefanos Tsitsipas este cea mai mare din cariera sa.

- Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar…

- Croația, finalista CM 2018, uimitește și la Campionatul Mondial 2018, ajungand in semifinale, unde va intalni Argentina (marți, 21:00). Unul dintre eroii croaților a fost portarul Dominik Livakovic (27 de ani), care a avut evoluții spetaculoase și a impresionat la penalty-uri, contra Japoniei și Braziliei.…

- Maximiliano Oliva (32 de ani), fotbalistul argentinian care a luat Cupa Ligii cu Dinamo in 2017, fost internațional U17 și U20 al „pumelor”, a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre parcursul și șansele sud-americanilor la Campionatul Mondial din Qatar. Diseara, de la ora 21:00,…