Stiri pe aceeasi tema

- Faza județeana a Olimpiadei de Interdisciplinare Științele Pamantului a avut loc la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia ,in data de 29.02.2020. Au participat un numar de 5 de elevi din clasele liceale ( IX-XII). Etapa naționala a O.S.P. va avea loc in perioada 13-17.04.2020 la Breaza, județul Prahova. Rezultatele…

- In perioada 17-19 martie, a cincea editie a conferintei Mastering The Music Business (MMB) va transforma Bucurestiul in kilometrul 0 al industriei muzicale. Capitala devine locul in care artisti din toate genurile muzicale se vor intalni si vor avea ocazia sa impartaseasca idei cu profesionisti…

- In perioada 17-19 martie, a cincea ediție a conferinței Mastering The Music Business (MMB) va transforma Bucureștiul in kilometrul 0 al industriei muzicale. Capitala devine locul in care artiști din toate genurile muzicale se vor intalni și vor avea ocazia sa impartașeasca idei cu profesioniști de succes…

- Cantareata Lara Fabian, trupele Leprous si Tonbruket se numara intre artistii care vor concerta in luna februarie in Bucuresti, potrivit news.ro.Cantareata de origine belgiana Lara Fabian are programat un concert la Sala Palatului din Bucuresti pe 3 februarie, de la ora 19.30. Spectacolul…

- Așa arata bocancii unui polițist care face teren. Poza a fost publicata de Ioan Canarau, liderul Sindicatului Europol Neamț. Cu comentariul: “Polițiștii sunt speciali, nu pensiile acestora sunt “speciale”. Sunt speciali prin tipul de misiuni desfașurate, privatiunile și riscurile la care se expun. Așa…

- Bruce Springsteen, Coldplay si Harry Styles se numara intre artistii nominalizati pentru BRIT Awards, trofee care vor fi acordate pe 18 februarie, la Londra, potrivit news.ro.Nominalizarile au fost anuntate sambata dupa-amiaza, intr-un program TV special. Lewis Capaldi si Dave au primit…

- Marți și miercuri la Turda s-a desfașurat prima ediție a conferinței naționale „Potaissa Handball Conference”, in cadrul programului „Școala pentru toți – Activitați extracurriculare – Handbal”. Conferința a fost organizata

- Cantareata Taylor Swift, rapperul Kanye West si trupa Metallica se numara intre artistii cu cele mai mari venituri in 2019, potrivit Forbes, anunța news.ro.Taylor Swift, cu 185 de milioane de dolari, conduce in lista Forbes care calculeaza veniturile inregistrate intre iunie 2018 si iunie…