Gala doamnelor de succes – 8 MARTIE 2021 – EVENIMENT ONLINE, un proiect susținut de Municipiul Sebeș Incepand din anul 2017, in luna martie, Sebeșul celebreaza implicarea spiritului feminin in viața comunitații și premiaza, in mod simbolic, doamnele care s-au remarcat in diverse domenii de activitate. Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș, au organizat, anual, gale de excelența sub forma unor spectacole dedicate tuturor femeilor Sebeșului, tradiția fiind insa intrerupta in anul 2020, odata cu pandemia de coronavirus. Cu prilejul sarbatorii de 8 Martie, avem onoarea de a va prezenta doamnele de succes pe care am fi dorit sa le aplaudam in… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

