Gala Premiilor UNITER ajunge in acest an la Craiova, cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la infiintarea teatrului „Marin Sorescu”, intr-un spatiu deosebit: Teatrul de Vara din Parcul „Nicolae Romanescu”. Pe 21 septembrie, de echinocțiul de toamna, de la ora 22.30, actori, regizori, scenografi, critici de teatru se intalnesc la sarbatoarea teatrului romanesc: Gala Premiilor UNITER – ediția 28, care va fi transmisa in direct, la TVR 1 și Radio Romania Cultural. In contextul pandemiei covid-19, organizatorii au decis ca membrii juriului sa vizioneze spectacolele nominalizate in format digital (online,…