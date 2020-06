Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea editie a galei de decernare a premiilor Oscar a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19 si a fost programata pe 25 aprilie de Academia de film americana (AMPAS), institutia care atribuie aceste recompense prestigioase, informeaza AFP. Initial, cea de-a 93-a…

- Cea de-a 74-a editie a galei premiilor Tony, programata sa aiba loc pe 7 iunie la New York, a fost amanata din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza news.roThe American Theatre Wing, care organizeaza ceremonia anuala ce recompenseaza anual excelenta in teatru, a anuntat miercuri ca evenimentul…