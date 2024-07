Gală de box la Provița de Jos, în memoria lui Vasile Badea, polițist, ucis în Congo la începutul acestui an Polițistul Vasile Badea a murit în luna februarie a acestui an, la numai 46 ani. Fost polițist, lucrator al Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, Badea se autosuspendase din poliție pentru a participa la o misiune în Congo. De asemenea, a fost campion la sporturi de contact, iar foștii sai colegi și prieteni au decis organizarea acestei gale de box în memoria sa.Gala este organizata în colaborare cu clubul Unirea Sântana, din județul Arad, și este deschisa oricarui practicant al sportului cu manuși, înscrierile putându-se face… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca politistii Sectiei 25 au fost sesizati, sambata seara, de catre o femeie, in varsta de 72 de ani, cu privire la faptul ca, nepotul sau, in varsta de 25 de ani, ar fi agresat-o fizic pe mama lui. ”Deplasandu-se cu operativitatea la fata locului, politistii…

- "La data de 27 iunie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara și doua mandate de aducere, in Bucuresti și in județul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarșirea…

- Polițiștii fac percheziții joi dimineața in opt locații din județul Timiș, intr-un caz de trafic de migranți. Oamenii legii au pornit in aceasta ancheta in urma crimei asupra unui cetațean afgan la sfarșitul lunii ianuarie 2024. Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean…

- Politistii Capitalei efectueaza, miercuri, 17 perchezitii si pun in executare opt mandate de aducere, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de furt, talharie calificata, lipsire de libertate in mod ilegal, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de tranzactii financiare in mod…

- Polițiștii bucureșteni efectueaza 17 percheziții la persoane care racolau straini carora le luau cardurile pe care apoi le goleau. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale pun in executare și opt mandate de aducere. Perchezițiile au loc…

- Un barbat a fost amendat cu 4.000 de lei dupa ce a anuntat ca a fost pusa o bomba intr-un local din municipiul Botosani. Alerta, care s-a dovedit a fi una falsa, a mobilizat mai multe echipaje de poliție, inclusiv luptatori SAS și pirotehnisti, iar peste 200 de oameni au fost evacuati din local, a anunțat…

- Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta, joi seara, intr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce o femeie a anuntat ca a fost amenintata de fratele sau. Barbatul a fost impuscat in piciorul stang, cu munitie de cauciuc, dupa ce a refuzat dialogul cu negociatorii…

- Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup de muzica trap, denumit P2."Astazi, 17 aprilie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11…