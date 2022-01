Gala de Balet s-a anulat. Numeroase persoane din Operă s-au izolat la domiciliu Din informatiile noastre neoficiale, numeroase persoane din Opera sunt izolate la domiciliu dupa ce au constatat ca sunt pozitive cu teste rapide. La DSP, insa, doar doua persoane sunt declarate pozitive, la trei persoane urmand a fi declarat focar. Urmarea: nu este focar de Covid declarat acolo, dar spectacolele se anuleaza totusi Situatia in ceea ce priveste infectarile COVID-19 in Opera nu s-a imbunatatit de la finalul saptamanii trecute, cand „Ziarul de Iasi" a scris despre probabilitatea ca mai multi protagonisti din spectacolul Carmen sa fi jucat infectati cu SARS-CoV-2, dupa ce tenorul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

