Gala CONAF Beyond Borders – Uniți pentru umanitate! Gala Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF: „Women in Economy. Beyond Borders” din acest an, transcede granițele țarii și ne arata lecția solidaritații și umanitații in contextul actual al razboiului din Ucraina. „Acesta este un moment in care nu putem sta deoparte: o națiune cu care imparțim granițe este pusa la incercare. Mai mult, securitatea intregii Europe este pusa sub semnul intrebarii. Mii de vieți nevinovate sunt nevoite sa iși paraseasca locuințele, alte milioane traiesc sub amenințarea unei invazii. Deși par sa nu fie multe lucruri pe care le putem face, putem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

