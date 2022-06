Gala aniversară a Premiilor UNITER – pe 4 iulie, la Bistrița Cea de-a XXX-a editie a Galei Premiilor UNITER, editie aniversara, va avea loc pe 4 iulie, de la ora 21,00, la Palatul Culturii din Bistrita (Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc”). „Anuntam cu bucurie ca sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita. Asadar, editia aniversara a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 4 iulie, ora 21,00, la Palatul Culturii din Bistrita (Centrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

