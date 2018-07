Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) continua seria demersurilor dedicate promovarii elitelor romanești din afara granițelor prin Gala „100 pentru Centenar” din Spania, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.Evenimentul va avea loc la Madrid, in 19 iulie, la Palatul Bauer…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a cerut autoritatilor din regiunea italiana Piemonte sprijin pentru ca tot mai multi copii romani, care traiesc acolo, sa beneficieze de cursurile de limba, cultura si civilizatie romana in scolile in care studiaza, potrivit unui comunicat…

- Invatamantul in limba romana este esential in afara granitelor, mai ales in contextul in care Romania are o a doua generatie de copii nascuti in strainatate, a declarat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, cu prilejul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Republica…

- Un centru de asistența pentru romanii din strainatate va fi deschis in Sicilia, Italia. Autoritațile romane discuta acum cu cele italiene despre detalii proiectului. “Am inițiat demersuri de a deschide un centru multifuncțional in sudul Italiei, in Sicilia, un centru de asistența pentru romanii noștri…

- ''Stafeta de calusar'' a fost predata miercuri la Bruxelles de catre ''Vataful Vatafilor'' de calusari, maestrul Nichita Dragomira, celui mai tanar calusar din Bruxelles, Manneken Pis, celebra statueta din capitala Belgiei, in prezenta costumierului oficial al orasului.…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, aflata in vizita in Italia, a avut o serie de intrevederi cu reprezentanti ai asociatiilor romanesti din regiunile Puglia, Basilicata, Molise si Calabria. Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni,…

- O delegatie condusa de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, va efectua o vizita de lucru in Republica Italiana in perioada 3 - 6 mai, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni transmis, miercuri, AGERPRES. Conform sursei citate, deplasarea…

- Subsecretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a luat parte la o serie de intalniri cu asociațiile romanești și mediul romanesc de afaceri din provincia spaniola Almeria, dar și cu reprezentanți ai autoritaților locale, in cadrul unei vizite derulate…