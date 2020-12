Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Naomi Ackie va juca rolul lui Whitney Houston in filmul biografic „I Wanna Dance With Somebody”, dedicat legendarei artiste americane. Scenaristul care a lucrat și la ”Bohemian Rhapsody”, film dedicat lui Freddie Mercury, va fi cel care se va ocupa de acest film. Naomi Ackie are 28…

- Actorul american George Clooney spune ca a ajuns la spital cu dureri de stomac dupa ce a slabit 13 kilograme pentru rolul din drama SF „The Midnight Sky”. El a fost diagnosticat cu pancreatita. Clooney joaca in rolul unui savant bolnav de la Polul Nord care incearca sa impiedice niște astronauți sa…

- Expert Forum pune la dispozitia publicului astazi, pana la ora 22, un centru de asistenta electorala, format din Telverde 0800 080 200 (gratuit, pentru Romania) si +40212 039 020 (tarif normal, pentru strainatate), precum si din platforma www.votcorect.ro . De asemenea,coalitia FiecareVot a acreditat…

- Jared Leto, care a interpretat rolul Joker in filmul de actiune din 2016 "Suicide Squad", va reveni in rolul acestui criminal psihopat in productia de televiziune "Justice League", ce va fi regizata de Zack Snyder, transmite joi publicatia The Wrap. Asa-numita "Zack Snyder's Justice…

- Administrația Trump va chema Google in justiție, acuzand-o de practici anticoncurențiale legate de cautarea pe internet. Compania urmeaza sa fie acuzata ca a pus piedici in calea rivalilor sai pentru a-și menține poziția dominanta, potrivit HotNews. Va fi unul dintre cele mai mari procese intentate…

- Cunoscuta actrita Conchata Ferrell, care a jucat rolul Bertei in serialul de comedie „Two and a Half Men” si care a aparut in zeci de alte filme si seriale de televiziune, intre care „Erin Brokovich”, „Edward Scissorhands” si „Mystic Pizza”, a murit la varsta de 77 de ani, relateaza miercuri dpa. Actrita…

- Autoritațile au primit pana duminica la pranz 96 de sesizari privind posibile fapte care au legatura cu procesul de votare, dintre care un sfert nu s-au confirmat, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog.Pana la acest moment nu…

- „A fost un discurs cum nu am mai vazut. Probabil mai exista prin vestiare, dar un asemenea discurs pe teren, eu nu am mai vazut. Și-a masacrat echipa, la mijlocul terenului! A vorbit in engleza, cu translator. ” povestește trimisul special al Gazetei Sporturilor, Remus Raureanu. „Ma simțeam și eu vinovat,…