- In anul pandemiei, Alex Vasilache nu a sperat subvențiile date mediului artistic ci s-a reintors pe bancile școlii. Absolvent al Facultații de Medicina din cadrul UMF ”Carol Davila” inca din 2001, artistul ce a susținut sute de concerte cu trupa sa in ultimii 20 ani și a intruchipat zeci de roluri…

- Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. Recent, fashion editorul și-a acuzat fostul soț ca ar fi pus-o pe fiica lor in pericol, petrecand Revelionul in apartamentul unui…

- Dupa un scandal urias si amenintari cu pistolul chiar in Ajunul Craciunului, Iulia Albu iși da iar in judecata soțul. De data asta din cauza Revelionului. Vedeta de la Pro TV a spus tuturor ce ar fi facut Mihai Albu, de fapt, in noaptea dintre ani, in prezenta fiicei lor, Mikaela. Iulia Albu, din nou…

- O fosta angajata a APIA Bistrița-Nasaud – Centrul Local Beclean a reușit sa invinga instituția in instanța, dupa ce i s-a refuzat dreptul de a munci inca 3 ani dupa pensionare. Conducerea APIA, respectiv directorul Emil Scurtu, nu a stat la discuții cu femeia, astfel ca acum are de platit sume importante…

- Curtea de Conturi a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.Unitatea Administrativ Teritoriala UAT a comunei Vulturu, judet Constanta, a chemat in instanta Curtea de Conturi a Romaniei Camera de Conturi Constanta Dosarul 26 118 2020 a fost inregistrat pe rolul…

- PrimarulCapitalei Nicușor Dan și-a preluat responsabilitațile imediatdupa investirea in funcție, care a avut loc joi. Dupa o primaevaluare a lucrurilor lasate de fosta administrație și o serie deintalniri cu angajații primariei, noul primar a spus ca situațiafinanciara a instituției este la pamant,…

- FINAL… Preoteasa – vulpita de la Husi pierde dramatic lupta cu propriul sot, cel caruia a vrut sa-i puna in brate, pe tacute, un copil facut cu altcineva! Instanta a admis ieri solicitarea preotului de a desface casatoria din vina exclusiva a preotesei, hotarare anticipata cumva de cei care nu si-ar…