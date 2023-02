Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului paramilitar rus Wagner a apreciat ca orasul Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, nu va fi cucerit de Rusia mai devreme de "martie sau aprilie", apreciind ca lentoarea cu care avanseaza trupele Moscovei este cauzata de "monstruoasa birocratie" din armata rusa, informeaza joi…

- Armata ucraineana se afla sub o presiune tot mai intensa in fata asaltului trupelor ruse pe frontul din estul Ucrainei, in special in zona orasului Bahmut, in timp ce invazia rusa se apropie de implinirea unui an si trupele Moscovei sunt presate sa castige cat mai mult teritoriu inaintea discursului…

- Administrația Prezidențiala a Republicii Moldova a reacționat dupa ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, invitat la Consiliul European, a anunțat ca a informat-o pe Maia Sandu despre planul Rusiei privind distrugea Republicii Moldova și instaurarea unui regim loial Moscovei. Fii la…

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins anul trecut un nivel record de 1.280 de miliarde de yuani (190 de miliarde de dolari), a anuntat vineri Guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse…

- Statele Unite ale Americii considera ca Serbia trebuie sa se alature sanctiunilor impotriva Moscovei pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa contra Ucrainei, a declarat vineri la Belgrad consilierul Departamentului de Stat al SUA, Derek Chollet, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Unitatea statelor Uniunii Europene asupra sanctiunilor impotriva Moscovei incepe sa se fisureze in timp ce temerile cu privire la impactul acestor masuri asupra unei economii europene deja incetinite slabesc determinarea de a pedepsi Rusia pentru razboiul pe care-l duce contra Ucrainei, relateaza…

- Statele Unite nu vor permite ca prin declaratiile pe care le face, Rusia "sa dicteze" asistenta de securitate pe care administratia Biden o ofera Ucrainei, a declarat joi secretarul de presa al Pentagonului, generalul de brigada Pat Ryder, care a anuntat, pe de alta parte, o extensie a programelor…