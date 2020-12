Gai Assulin a fost tras pe dreapta

Politehnica Iasi a hotarat sa puna piciorul in prag in ceea ce-l priveste pe Gai Assulin. Mijlocasul israelian adus in Copou in toamna lui 2019 a fost scos de pe lista A, de 25 de seniori, pe care Poli se poate baza in campionat. Lista, care poate contine minimum 10 jucatori formati la nivel national, minimum doua formati la nivel de club si maximum 13 straini, trebuie comunicata la Liga Profesionista de Fotbal de catre toate cluburile din esalonul de elita. P (...)