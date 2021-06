Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit duminica seara la Bruxelles pentru a participa luni la summitul NATO, marti la o intalnire cu liderii institutiilor UE, urmand ca miercuri sa se intalneasca, la Geneva, cu presedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP. Air Force One a decolat din…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, informeaza Agerpres.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a reusit sa destinda atmosfera…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri seara gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7. Summitul are loc timp de trei zile in Cornwall și este prima reuniune a liderilor G7 fața in fața din pandemie.

- Carrie Johnson, proaspata sotie a premierului britanic, le-a intampinat pe soțiile liderilor mondiali la summitul G7 in comitatul Cornwall, in primul sau eveniment public important de cand s-a casatorit cu Boris Johnson. In varsta de 33 de ani, Carrie Johnson este cea mai tanara dintre dintre partenerele…

- În lupta împotriva pandemiei de Covid 19, grupul G7 al puterilor economice occidentale dorește sa ajute țarile mai sarace, cu un miliard de doze de vaccin. Guvernul britanic a anunțat noaptea trecuta ca acest lucru ar trebui sa fie posibil atât prin distribuirea, cât și prin…

- Joe și Jill Biden se afla intr-un maraton de vizite pe continentul european. Președintele SUA și Prima Doamna au avut prima deplasare externa in Marea Britanie, cu ocazia summit-ului G7 din Cornwall. La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson, Prima Doamna a Statelor Unite a purtat o ținuta inedita…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la…