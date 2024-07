Stiri pe aceeasi tema

- Seria de gafe comise de Joe Biden i-ar putea aduce sfarștulu carierei politice, considera presa europeana dupa summit-ul NATO. Liderii europeni l-au aparat pe presedintele american Joe Biden dupa o serie de gafe facute de acesta in timpul summitului NATO incheiat joi, in schimb presa europeana vede…

- Presedintele american Joe Biden, confruntat cu dezbateri aprinse asupra acuitatii sale mentale, a dat asigurat joi ca va fi capabil in continuare, daca va fi reales, sa-i „gestioneze” in trei ani pe presedintii chinez si rus Xi Jinping si Vladimir Putin, relateaza AFP. „Sunt pregatit sa-i gestionez…

- CNN a vorbit cu peste doua duzini de actuali si fosti oficiali democrati, donatori si aliati de lunga durata ai lui Joe Biden si niciunul dintre acestia nu a vazut versiunea lui Biden, ezitanta si confuza, care a aparut la dezbaterea de luna trecuta cu Donald Trump. In multe dintre aceste discutii,…

- Presedintele american Joe Biden, confruntat cu un vartej de intrebari in jurul sanatații sale mintale, a vorbit de „vicepresedintele Trump” in loc de colega sa Kamala Harris, in conferința de presa ținuta la finalul summitul NATO de la Washington. Cu cateva ore mai devreme, Biden l-a prezentat pe presedintele…

- Diplomații și liderii mondiali sunt ingrijorați in discuțiile informale pe care le poarta cu privire la varsta, sanatatea și capacitatea președintelui Joe Biden de a caștiga alegerile prezidențiale din 2024, susține Politico.„Nu trebuie sa fii un geniu ca sa iți dai seama ca Biden este batran. Nu suntem…

- Proporția copiilor sub 15 ani dintre romii din UE este de doua pana la trei ori mai mare decat in randul populației majoritare. Un nou sondaj arata neincredere și dezamagire fața de instituțiile politice in randul romilor din Bulgaria și Romania. Fundația Roma prezinta modalitați de realizare a potențialului…

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Camera Reprezentanților din Congresul SUA a trecut legea privind acordarea ajutorului militar catre Ucraina in valoare de 60,8 miliarde de dolari, dupa luni de zile in care republicanii blocasera pachetul privind ajutorul extern pentru Ucraina, Israel și Taiwan din cauza unei dispute pe care o aveau…