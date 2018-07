Stiri pe aceeasi tema

- Ziua si gafele pentru premierul Viorica Dancila! Aflata în vizita în Macedonia, sefa Executivului s-a bâlbâit în timpul discursului si a avut câteva greseli de exprimare.

- Pana in septembrie se lanseaza licitația pentru autostrada Comarnic-Brașov, spune premierul Dancila. acest proiect fiind realizat in Partaneriat Public Privat. Premierul a prezentat, luni, la Palatul Victoria, bilanțul primelor șase luni de guvernare și a transmis ca in perioada urmatoare, miniștrii…

- Simion-Adrian Purza a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vice prim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, informeaza Agerpres.Vezi și: Hilde Brandl, replica pentru Codrin Ștefanescu: Legile justiției…

- Fiul vitreg al ministrului de Externe Teodor Melescanu a fost numit consul la Strasbourg, potrivit Monitorului Oficial. Totodata, premierul Viorica Dancila l-a numit consul la Edinburgh si pe Anton Emanuel Barbu, fiul fostului ministru ALDE al Culturii, Daniel Barbu. Surse politice au declarat joi ca…

- In Monitorul Oficial au fost publicate, joi, hotarari privind rechemarea și numirea unor consuli generali. Printre numiri sunt și doua nume controversate: Sorin Adrian Parvulescu și Ioana Gheorghiaș.Potrivit deciziilor, Sabin Pop este rechemat din calitatea de consul general la Strasbourg,…

- Chestorul principal Catalin Ionita, seful Politiei Romane, a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila. In locul acestuia a fost numit chestorul Ioan Buda, care a ocupat fotoliul de sef al Politiei de Frontiera. Ionita a fost numit la conducerea Politiei Romane in urma cu sase luni, la…

- Ludovic Orban face o figura cu totul aparte in contextul dezbaterilor pe marginea deciziei Curtii Constitutionale privind confruntarea dintre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis. Liderul PNL are cea mai radicala pozitie dintre toti politicienii si magistratii care se pronunta in aceasta…