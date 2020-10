Liderul deputaților PNL Florin Roman a facut o gafa uriașa in plenul Parlamentului. Liberalul s-a rugat „sa avem cat mai multe victime” din cauza coronavirusului. „Ma bucur, domnule Arafat, ca ați ajuns la o ințelegere cu colegii dumneavoastra de minister și sper ca dupa ce aceasta lege va fi promulgata in Monitorul Oficial sa și vedem in județe ca se intampla ceea ce v-ați propus prin acest proiect de lege și practic, cu ajutorul dumneavoastra și al bunului Dumnezeu, sa avem cat mai multe victime”, a declarat Florin Roman, liderul deputaților PNL, citat de Digi24.ro. Florin Roman a facut aceasta…