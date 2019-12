Stiri pe aceeasi tema

- Cate nu fac pentru cetațeni politicienii! O deputata socialista din Republica Moldova, deprinsa cu limba rusa, a facut o urare oamenilor și in limba romana și iata de a ieșit. Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova Alla Pilipețcaia a avut un discurs in limba rusa in fața locuitorilor…

- Deputatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova Alla Pilipetcaia a avut un discurs in limba rusa in fata locuitorilor din Soroca la Targul de Craciun. La final, a incercat sa le ureze in limba romana oamenilor „Craciun Fericit”, insa nu a reușit, pentru ca a inversat literele... si a ieșit…

- Deputata PSRM Alla Pilipețcaia a felicitat locuitorii din orașul Soroca intr-un mod inedit, mai precis inversand literele din clasica urare "Craciun Fericit", relateaza unimedia.info.Rezultatul inversarii literelor a condus la o urare cu iz nostim. Citește și: EXCLUSIV Amintirile unui…

- Sarbatoarea de Craciun de la Soroca, din Republica Moldova, a avut momente vesele peste așteptari, dupa o gafa de exprimare a unui deputat socialist care a avut dificultați in a ingaima doua cuvinte in limba romana, la capatul unui discurs susținut in limba rusa.La eveniment a fost prezenta și deputata…

- Deputata PSRM Alla Pilipețcaia a felicitat locuitorii din orașul Soroca intr-un mod nostim, care a atras atenția publicului. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, deputata a ținut un discurs in limba rusa, iar la final le-a urat cetațenilor, in limba romana, „Fericiun Cracit”.

- Presedintele Comisiei de munca, deputatul PSD Adrian Solomon, a afirmat, marti, ca la proiectul de eliminare a pensiilor speciale al PNL, adoptat in comisie, a propus eliminarea rentelor sportivilor, artistilor si ale altor categorii pentru a vedea reactia USR si PNL, mentionand ca, de fapt, nu sustine…

- „Vorbesc limba engleza și ințeleg, dar nu vorbesc foarte bine”, a declarat Viorica Dancila la conferința de presa de miercuri seara. Liderul PSD a precizat ca in curand va ține și primul discurs in engleza, asta dupa o lunga experienta de zece ani la Bruxelles unde, pe bani buni, a reprezentat Romania…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca intr-o luna de zile va pregati primul sau discurs in limba engleza. Aceasta a explicat ca vorbeste si intelege limba, dar nu o face „din teama de a nu face o greseala”. Mai apoi, referindu-se la Klaus Iohannis, aceasta a afirmat ca „presedintele…