Gafă: PSD a reînviat Iugoslavia și Cehoslovacia O eroare s-a strecurat in planul de acțiune septembrie – decembrie 2018 cu proiecte legislative ce urmeaza sa fie discutate la CEx PSD, de sambata, de la Neptun. La pagina 11, unde este prezentata inființarea „Centrului de excelența in studii in sud-estul Europei”, a fost folosita o harta de la inceputul anilor 90, cand inca mai existau Iugoslavia și Cehoslovacia. Insa, in document a fost folosita o harta de acum trei decenii, cand inca mai existau Iugoslavia și Cehoslovacia. Printre beneficiile acestui proiect se enumera faptul ca „Romania devine Centrul Regional de Cercetare și Inovație;… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

