- Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost protagonistul unei faze haioase in timpul vizitei sale in Australia. Liderul de la Elysee a starnit zambetele australienilor dupa ce a numit-o pe soția premierului Malcolm Turnbull - delicioasa.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti in Australia, unde intentioneaza sa consolideze relatiile bilaterale pe plan strategic, economic, dar de asemenea stiintific, cultural si lingvistic, relateaza AFP. Seful statului francez a sosit la sfarsitul zilei la Sydney, pentru o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba.Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE Presedintele…

- Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump (47), au fost gazdele primei vizite de stat. Cei doi i-au intampinat pe peluza de la Casa Alba pe președintele francez Emmanuel Macron și pe soția sa, Brigitte Macron (65). Vizita acestora din urma este una extrem de importanta, vizand discuții…

- Anturajul sotiei presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a depus plangere pentru uzurpare de identitate, dupa trimiterea de emailuri false pe numele sau, a anuntat vineri cabinetul sau, informeaza AFP. Aceasta plangere a fost depusa la Paris in urma informatiilor parvenite de la Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar si unul dintre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…