- O noua gafa de protocol a premierului Viorica Dancila. La întâlnirea cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic, dupa primirea cu onoruri militare, premierul s-a grabit sa plece chiar la intonarea imnului Croației. A fost oprita chiar de omologul sau.

- Dancila l-a asteptat pe omologul croat in fata Palatului Victoria, iar dupa salut, cei doi au urcat pe podiumul special adus pentru acest moment. Dupa cateva secunde, Viorica Dancila i-a facut semn premierului croat sa mearga in Palatul Victoria pentru discutii. Andrej Plenkovic a ramas, insa, pe loc…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila , plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”. „Este operaționalizarea amenințarilor domnului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si pe premierii Greciei si Bulgariei, Alexis Tsipras si Boiko Borisov. Inaltii demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale in holul de onoare al Palatului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. La sediul Ministerului Justiției, Tudorel Toader…

- Viorica Dancila l-a primit pe premierul Italiei, Paolo Gentiloni, la Palatul Victoria unde vor lua un dejun de lucru. De la Guvern, Gentiloni va merge la Palatul Cotroceni unde se va intalni cu Klaus Iohannis. Cei doi șefi de executiv și delegațiile lor vor purta discuții legate de relațiile bilaterale…

- Ziua de luni, 30 aprilie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face "punte" cu data de 1 mai. Potrivit premierului Viorica Dancila, ziua libera acordata in plus urmeaza a fi recuperata pana in data de 11 mai. Proiectul de hotarare in acest sens va fi aprobat joi in sedinta…

- ULTIMA ORA…Conform ultimilor informații venite de la Guvern, Tudorel Buzatu, fiul președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, printr-o…