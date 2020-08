GAFĂ la CFR. Vagoane pline cu pasageri, uitate în gară, locomotiva a plecat singură Mai multe vagoane pline cu pasageri au fost uitate in gara din Piatra Neamț. Locomotiva a plecat fara vagoane. Oamenii au aflat abia dupa 20 de minute ca mecanicul a uitat sa cupleze vagoanele. Calatorii care trebuiau sa plece la București au urcat in tren cu biletele in mana. Numai ca, au trecut 10 minute, Articolul GAFA la CFR. Vagoane pline cu pasageri, uitate in gara, locomotiva a plecat singura apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

