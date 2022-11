Stiri pe aceeasi tema

- KFC a explicat ca totul s-a intamplat din cauza unei erori in sistem. "Am trimis un mesaj incorect si nepotrivit prin intermediul aplicatiei noastre. Ne pare rau, ne vom revizui imediat procedurile interne pentru a ne asigura ca acest lucru nu se va mai intampla", potrivit Reuters. In scursul "Nopții…

- „Kristallnacht” este numele sub care a ramas in istorie seria de atacuri conduse de nazisti in Germania in 1938, care au provocat moartea a peste 90 de persoane si au distrus firmele si lacasurile de cult ale evreilor. Evenimentul tragic este considerat drept inceputul Holocaustului. Mesajul KFC, puternic…

- „Ziua de comemorare a nopții pogromului Reich-ului – Obțineți mai multa branza frageda cu pui crocant”. Este un mesaj pe care KFC l-a trimis utilizatorilor aplicației sale din Germania. KFC și-a cerut scuze dupa ce a trimis o reclama pe aplicația sa din Germania care face referire la Noaptea de cristal…

- ", spunea Abraham Joshua Heschel, unul dintre cei importanți teologi și filozofi ai secolului trecut. Ura fața de aproape, fața de ceilalți semeni macina din temelii lumea zilelor noastre. Astazi, celebram Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului. Data nu a fost aleasa intamplator…

- In Moldova pe 9 noiembrie va avea loc un eveniment dedicat evenimentelor din Noaptea de cristal (Kristallnacht). Acesta va fi organizat de Agudat Israel in Republica Moldova in Sala de spectacole a Agenției pentru Relații Interetnice la ora 15.00 cu sprijinul Agenției pentru Relații Interetnice a Republicii…

- Un filmuleț de trei minute descoperit dupa 70 de ani a devenit pretextul unui documentar despre viața evreilor dintr-un orașel polonez, In 10 septembrie 2022, in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar fARAD de la Arad va fi prezentat pentru prima data in Romania documentarul „Three Minutes:…

