Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca o va da in judecata pe Lavinia Coțofana, fosta șefa de la ASSMB. „Sunt minciuni sfruntate care ne fac foarte mult rau și nu vom st...

- "A murit Iuliu Uțu. Dumnezeu sa-l odihneasca! Fostul portar dinamovist Iuliu Uțu, component al echipei cu care Dinamo a caștigat patru titluri consecutive de campioana a Romaniei, din 1962 in 1965, a decedat in aceasta dimineața. Iuliu Uțu implinise 83 de ani in urma cu doua luni, pe…

- Nouriei Nouri ii merge din ce in ce mai bine! Frumoasa bruneta este la fel de implinita atat pe plan sentimental, cat si pe cel profesional. In ceea ce priveste viata amoroasa, este in culmea fericirii, deoarece s-a indragostit din nou, iar recent a facut dezvaluiri despre nunta care spera ca va avea…

- „La final, macar dati-mi un pumn. Bateti-ma, scoateti o ghioaga, dati-mi in cap. Nu de alta, dar vor sari haterii sa va spuna ca nu ati fost un ziarist corect ca nu m-ati batut realmente. Haideti, eu ma ridic si dvs dati-mi, macar de control asa. Pai vreti sa patiti ca dl Prelipceanu, ca l-au certat…

- Situația singurului distribuitor de apa calda și caldura din București este in continuare incerta: RADET se afla in faliment suspendat, insa Primaria Capitalei da asigurari ca bucureștenii nu vor fi afectați și vor primi apa calda și caldura. Transferul activitaților RADET la noua companie a primariei,…

- Cornel Dinu i-a transmis un mesaj clar finantatorului de la FCSB in cadrul emisiunii Minutul 91 de la Telekom Sport. "E unic in istoria fotbalului mondial ce se intampla la FCSB. Este dramatic, este dureros", si-a inceput Cornel Dinu discursul despre situatia actuala de la FCSB, care s-a vrut…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Municipale Parcuri si Gradini Bucuresti SRL a luat mai multe decizii care au fost publicate in Monitorul Oficial. Astfel, in sedinta din luna iulie, AGEA a aprobat modificarea actului constitutiv al companiei, prin numirea a 6 administratori provizorii…

- Primarul general al Capitalei a criticat dur avocatul poporului dupa ce Renate Weber a anunțat ca va ataca decizia Primariei Capitalei privind ridicarea mașinilor. Intr-o postare pe Facebook, Gabriela Firea scrie ca ”Instituția avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimțirii!” ”Ne șicaneaza și…