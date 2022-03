Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul continua, iar oamenii fug in continuare de frica rușilor care i-au invadat și i-au obligat sa-și paraseasca casele. Mii de cetațeni ucraineni au trecut granița in Romania prin Dobrogea, in ultimele zile. Hotelierii vin in sprijinul refugiaților Hotelierii de pe litoral se alatura miilor de…

- Razboiul din Ucraina si mai ales valul de refugiati indreptat catre Romania a declansat o miscare de solidaritate fara precedent in cel mai nordic judet al Romaniei. Sute de localnici din judetul Botosani si-au pus la dispozitie casele pentru cazarea refugiatilor alungati de razboiul din Ucraina.

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Studentii ucraineni care invata la Universitatea Dunarea de Jos din Galati sunt ingrijorati de situatia din tara lor. Ei se tem pentru siguranta parintilor si a rudelor care au ramas in Ucraina.

- In timp ce Occidentul cantarește cum sa-l sancționeze pe președintele rus Vladimir Putin pentru escaladarea conflictului din Ucraina, Europa ajuta la finanțarea mașinii de razboi a Kremlinului prin plați pentru petrol și gaze. Intr-o demonstrație publica de aliniere cu Washington, europenii au vorbit…

- Doua milioane de ucraineni care traiesc in zonele de frontiera dintre Ucraina și Rusia risca sa fie stramutați in cazul izbucnirii unui razboi intre cele doua țari, a alertat joi Consiliul Norvegian pentru Refugiati (CNR). Pana acum, 850.000 de persoane au fost forțate sa iși paraseasca locuințele din…

- Statele Unite sunt implicate in discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din intreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali inalti ai administratiei Biden, citati de Reuters. Intr-o…