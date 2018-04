Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Un convoi mai puțin obișnuit a strabatut ieri județul Prahova, venind dinspre București și cu o destinație comuna: ajutorarea familiilor greu incercate in ultima perioada de timp din cauza alunecarilor de teren din localitațile Scorțeni, Boldești-Scaeni, Gornet și Predeal Sarari. Cele…

- In ajunul sarbatorilor Pascale, in perioada 02-06.04.2018, angajații Poliției Capitalei de comun cu militarii Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI, in Chișinau sunt organizate si desfasurate activitați structurate pe diverse domenii de prevenire.

- Deputatul Andreea Cosma i-a solicitat ministrului Carmen Dan sa verifice poligraful de la IPJ Buzau, in urma mai multor sesizari primite la cabinetul meu parlamentar. “Din informatiile pe care le detin, a rezultat ca echipamentul de la IPJ Prahova este unul performat, de ultima generatie, in timp ce…

- Directia de Servicii Sociale (DSS) Brasov a derulat și in acest an campania de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Paste. Deși, inițial tichetele puteau fi solicitate pana la 31 martie, DSS anunța prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente “Pentru…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Propunerea legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003…

- Laura Codruta Kovesi a spus, intrebata de un jurnalist daca a primit o solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la DNA Ploiesti, ca ii va raspunde institutional lui Carmen Dan. Sefa DNA a spus, intr-o conferinta de presa , ca nu a primit nicio solicitare din…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…