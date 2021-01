Gafa Guvernului Cîțu, pe banii românilor Angajatorii din Romania sunt bulversați de o gafa a Guvernului Cițu. Executivul a uitat sa precizeze in hotararea prin care a fost marit salariul minim ca intra in vigoare de la 2021. Astfel, nimeni nu știe cum sa procedeze și sa opereze aceasta modificare: de la 1 ianuarie sau din 13 ianuarie, cand a fost […] The post Gafa Guvernului Cițu, pe banii romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

