Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unei erori tehnice, UEFA a decis ca tragerile la sorti pentru optimile Ligii Campionilor sa fie reluate azi de la ora 16, ora Romaniei. Eroare tehnica in randul echipelor Manchester United a fost trasa la sorti, din eroare, ca adversara a echipei spaniole Villarreal, desi ambele echipe s-au…

- UEFA a anuntat ca tragerea la sorti a meciurilor din optimile de finala ale Ligii Campionilor este nula si va fi efectuata din nou, din cauza unor probleme tehnice. In timpul tragerii la sorti de la Nyon, fostul fotbalist Andrei Arsavin a scos din urna bila cu numele echipei Manchester United la stabilirea…

- Situație fara precedent in fotbal! Tragerea la sorți din optimile Champions League va fi reluata de la zero. Asta chiar daca cele 16 echipe ramase și-au aflat adversarele,astazi, scrie digisport.ro .

- Manchester United s-a calificat in optimile UEFA Champions League dupa ce a invins in deplasare pe Villarreal, cu 2-0, in penultima etapa a fazei grupelor. Ronaldo a marcat al 15-lea gol al carierei impotriva lui Villareal, in timp ce Sancho a punctat prima data pentru „diavolii roșii”, anunța Mediafax.…

- ​Real Madrid a urcat pe prima poziție în clasamentul din La Liga, dupa ce s-a impus sâmbata, pe Santiago Bernabeu, cu scorul de 2-1, în fața echipei Rayo Vallecano. Partida a avut loc în etapa a a XIII-a a campionatului spaniol de fotbal.Pentru Real au marcat Toni Kroos…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a fost din nou decisiv pentru Manchester United in Champions League. Dupa ce adusese victoria in ultimul minut cu Villarreal, portughezul a inscris golul decisiv și in triumful electrizant cu Atalanta, 3-2. Cu 124 de goluri reușite in toata cariera in Champions League,…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), titular la Manchester United in partida din grupe cu Villarreal, a ajuns la 178 de apariții in Champions League. Lider all-time de prezențe in cea mai importanta competiții intercluburi din lume. Vezi AICI toate rezultatele serii din Liga Campionilor Ronaldo tocmai l-a…

- Sezonul de Champions League plin de surprize a continuat aseara cu șocul anului: victoria lui Șerif Tiraspol la Madrid, in fața Realului. Seria rezultatelor-bomba include și meciul lui Manchester United din prima etapa, pierdut de englezi la Young Boys Berna in minutul 95. Pentru Man United devine obligatorie…