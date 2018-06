Aflati la Constanta, sefii Guvernelor Romaniei si Estoniei au participat, duminica, la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia in orasul de la malul marii. Pana sa faca declaratii si sub privirile Vioricai Dancila, premierul Juri Ratas s-a indreptat catre zona in care erau expuse steagurile celor doua state si al Uniunii Europene. A luat drapelul […] Gafa de protocol, rezolvata sub ochii premierului Dancila (VIDEO) is a post from: Ziarul National