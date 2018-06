Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia la Constanta a debutat cu o gafa de protocol, organizatorii evenimentului arborand gresit steagul Estoniei. Incidentul nu i-a scapat premierului eston, care a reparat greseala.

- Aflati la Constanta, sefii Guvernelor Romaniei si Estoniei au participat, duminica, la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia in orasul de la malul marii. Pana sa faca declaratii si sub privirile Vioricai Dancila, premierul Juri Ratas s-a indreptat catre zona in care erau expuse steagurile…

- Viorica Dancila a fost huiduita de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” si afise cu mesajul ”Demisia”. Premierul Viorica Dancila si omologul sau eston, Juri Ratas, au participat duminica la…

- Premierul Viorica Dancila si omologul sau din Estonia, Juri Ratas, au inaugurat duminica, la Universitatea Ovidius din Constanta, un al doilea consulat onorific din tara noastra, dupa cel existent la Bucuresti, noul consul onorific fiind prof. univ. dr. Alexandru Bobe. Prim-ministrul Estoniei, Juri…

- In acest moment are loc inaugurarea consulatului onorific al Estoniei la Constanta.La eveniment participa primul ministru al Estoniei, Juri Ratas, primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, rectorul Universitatii Ovidius, profesor universitar Sorin…

