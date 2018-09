Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a transmis sambata ca eroarea semnalata de presa, de pe site-ul oficial al presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a fost cauzata de atacuri informatice si de serviciile de traducere.

- O gafa de proporții, chiar inainte de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, a fost facuta de oficiali ai Ministerului de Externe. Pe site-ul ministerului apare trecuta greșit denumirea Consiliului Uniunii Europene. Mai exact, este incurcat Consiliul UE cu o alta instituție a UE, Consiliul…

- Iranul nu va lua parte niciodata la negocieri unilaterale cu Statele Unite ale Americii sub amenintare, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Qassemi, citat de Reuters, scrie defense.ro. Continuarea pe defense.ro.

- „Dorim sa ne anexam (axam - n.red.) pe prevenție și totodata sa fim pregatiți sa intervenim la timp in situații de urgența”, a afirmat Viorica Dancila vorbind despre o ordonanța de urgența a Ministerului de Interne. Pe de alta parte, premierul nu a anunțat ca o OUG privind amnistia și grațierea…

- Protest ”Roșia Montanta” in Parlament, in timpul discursului Vioricai Dancila. Parlamentarii USR au afișat un banner de mari dimensiuni, in plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului. Mesajul era unul pentru ca Roșia Montanta sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Premierul Viorica Dancila…

- Tarifele, care vor afecta peste 800 de produse in valoare de 34 de miliarde de dolari, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Casa Alba a comunicat ca va analiza si alte taxe pentru alte produse in valoare de 16 miliarde de dolari pe care le va aplica mai tarziu, scrie news.ro. Daca China va raspunde,…