- Noul ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP.

- Noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, incepe luni o vizita in China, dupa care se va deplasa in Franta si Austria, pentru primul sau mare turneu in strainatate, destinat in special sa abordeze subiectul Brexitului, a anuntat ministerul sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Beijing,…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a demisionat. Șeful diplomației britanice a subliniat ca a parasit guvernul May in urma unei discuții aprinse privind planurile Brexit. Jeremy Hunt este noul ministru de externe al Regatului Unit, a anuntat Reuters luni seara.

- Ministrul britanic al afacerilor externe, Boris Johnson, a vorbit la telefon cu un impostor rus care s-a prezentat ca fiind premierul armean, cei doi discutand in special relatia dintre Londra si Moscova, a admis joi ministerul britanic, relateaza AFP, ciata de Agerpres.

