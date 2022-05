Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a ținut sa-i felicite pe jucatori. „Vreau sa felicit acești baieți minunați, ați vazut ce daruire au avut azi. O echipa a Craiovei care…

- FC Voluntari - FCSB 2-2 | Cristian Costin a egalat pe final, insa reușita jucatorului de la Voluntari trebuia anulata pentru ofsaid! Golul de 2-1 marcat de Florin Tanase este regulamentar. Daca CFR Cluj va caștiga maine meciul cu Universitatea Craiova (21:30), atunci ardelenii devin matematic campioni…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Mamut, in minutul 86. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani), atacantul lui Manchester United, a reușit sa marcheze in partida cu Arsenal, din etapa #34 din Premier League, la scorul de 2-0 pentru londonezi. A fost golul cu numarul 100 pentru Ronaldo in Premier League, la finalul unei saptamani tragice pentru portughez. Pe 18 aprilie,…

- Ovidiu Bic, omul care a pecetluit succesul Universitații Craiova pe Arena Naționala, 2-0 cu FCSB, se bucura foarte mult pentru golul superb marcat in minutul 74. „Ne bucuram foarte mult ca am reușit sa caștigam. Ma bucur ca am inscris un gol foarte frumos și ca mi-am ajutat echipa. Este și primul gol…

- Universitatea Craiova a debutat cu dreptul in play-off, reușind sa se impuna categoric, scor 3-0, in fața celor de la FC Argeș. Oltenii au deschis scorul in prima repriza, prin Gustavo, iar pana la ultimul fluier, Roguljic și Baiaram au stabilit scorul final al intalnirii. Cel din urma a intrat insa…

- La o zi distanța dupa victoria reușita de Universitatea Craiova cu Farul, 1-0, cațiva dintre fotbaliștii oltenilor au mers intr-un mall, unde au imparțit flori cu ocazia zilei de 8 martie. Marius Constantin, Ștefan Baiaram, Alex Cimpanu, Jovan Markovic și Atanas Trica-Balaci și-au facut apariția, marți,…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Farul, scor 1-0, in ultimul meci al sezonului regulat din Liga 1. Laurențiu Reghecampf, antrenorul clubului oltean, a vorbit la superlativ despre elevii sai. Laurențiu Reghecampf a transmis, din nou, ca obiectivele formației in acest sezon sunt locul 2 in campionat…