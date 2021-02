O harta aflata in biroul reprezentantului special al UE pentru Balcanii Occidentali, Miroslav Lajcak, a stat la originea unei gafe intrucat plasa Kosovo in interiorul granitelor Serbiei, in final oficialitatea europeana trebuind sa precizeze pe Twitter ca intentia sa nu a fost aceea de a defini Kosovo ca parte a Serbiei, a informat joi politico.eu.



Foto: (c) Miroslav Lajcak / Twiter.com

Incidentul a avut loc dupa ce, in aceasta luna, Lajcak a publicat pe Twitter o imagine in care ele apare in timpul unei videoconferinte, in fata unei harti ce pare sa plaseze Kosovo…