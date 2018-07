Gafă a lui Trump: El crede că Finlanda, care găzduiește întâlnirea cu Putin, este membră NATO Vorbind despre bunele relatii dintre cele doua state, Trump a spus ca i-a facut placere sa fie alaturi de presedintele finlandez la summitul NATO, care a avut loc zilele trecute. "Apreciem foarte mult Finlanda, respectam foarte mult tara dvs. Relatia dintre statele noastre este foarte buna si, acum, relatia personala dintre noi doi este excelenta si mi-a facut placere sa fiu cu dumneavoastra acum cateva zile. NATO este mai puternica decat oricand, a fost putin dur la & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

